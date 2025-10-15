На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская школьница получила тяжелые травмы в аквапарке из-за халатности инструктора

В Казани экс-сотрудница аквапарка пойдет под суд за травму ребенка
Shutterstock

В Казани 31-летняя местная жительница после инцидента в аквапарке обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Татарстан.

Согласно материалам дела, 23 июня 2025 года женщина будучи инструктором административно-спортивной службы аквапарка, нарушила требования по эксплуатации аттракциона, за который несла ответственность. В результате восьмилетняя девочка получила травмы. Врачи квалифицировали повреждения как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело в скором времени рассмотрит суд.

Ранее на юго-западе Москвы 11-летний мальчик получил травму позвоночника в аквапарке.

