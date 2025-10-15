На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Неизвестный похитил чужую собаку возле российского магазина и попал на видео

В Новосибирске неизвестный похитил чужую собаку, оставленную у магазина
В Новосибирске полиция ищет мужчину, которого подозревают в краже собаки породы лайка. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 13 сентября у магазина на улице Мира. Неизвестный мужчина подошел к оставленной возле торговой точки собаке породы лайка и похитил животное — этот момент попал в объектив камеры видеонаблюдения. Владелица оценила нанесенный ей ущерб в 50 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ — кража. Правоохранители устанавливают личность и местонахождение подозреваемого. Правоохранители просят всех, кто располагает сведениями о мужчине, изображенном на фото и видео, сообщить информацию в полицию.

Ранее пара сломала россиянину нос и украла у него породистую собаку во время прогулки.

