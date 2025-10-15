В Туапсинском районе объявлена опасность появления безэкипажных катеров

Опасность появления безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявлена в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

«В акватории Черного моря возможно появление безэкипажных катеров», — говорится в сообщении.

Глава района также призвал месных жителей и туристов покинуть прибрежную зону.

13 октября в Севастопольской бухте было приостановлено движение морского транспорта. Причины приостановки движения морского пассажирского транспорта не уточняются. Спустя 40 минут дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя заявила о возобновлении работы морского транспорта.

6 октября в Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края в результате падения беспилотного летательного аппарата получили травмы два человека. Инцидент произошел на территории Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, где обломки дрона вызвали возгорание в помещении охраны. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших госпитализировали.

Ранее стало известно о захвате украинского безэкипажного катера.