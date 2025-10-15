На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Туапсинском районе объявлена опасность появления безэкипажных катеров

Глава Туапсинского округа Бойко сообщил об угрозе появления морских дронов ВСУ
true
true
true
close
Wikimedia Commons

Опасность появления безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявлена в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

«В акватории Черного моря возможно появление безэкипажных катеров», — говорится в сообщении.

Глава района также призвал месных жителей и туристов покинуть прибрежную зону.

13 октября в Севастопольской бухте было приостановлено движение морского транспорта. Причины приостановки движения морского пассажирского транспорта не уточняются. Спустя 40 минут дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя заявила о возобновлении работы морского транспорта.

6 октября в Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края в результате падения беспилотного летательного аппарата получили травмы два человека. Инцидент произошел на территории Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, где обломки дрона вызвали возгорание в помещении охраны. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших госпитализировали.

Ранее стало известно о захвате украинского безэкипажного катера.

