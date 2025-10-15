В Улан-Удэ семиклассница упала на спину, пытаясь снять трендовое видео

Школьница из Улан-Удэ попала в больницу с травмами после попытки повторить тренд из соцсетей. Об этом сообщает «Весь Улан-Уде».

Как рассказали очевидцы, вместе с подругами семиклассница пыталась снять травмоопасное видео. В рамках тренда три человека по очереди подпрыгивают, и, когда это делает средний, стоящие рядом ставят ему подножки.

Уфимская школьница упала на спину и ударилась головой. При этом на волосах у девушки была заколка-крабик, которая только усугубила ситуацию.

В результате пострадавшую направили в больницу. На данный момент семиклассницы ничто не угрожает.

До этого в Рязани 11-летний школьник едва не лишился зрения, повторяя тренд из TikTok. Он нашел видео, где люди смешивают бытовую химию с фольгой, но не учел, что опыт может быть опасен для здоровья.

Во время реакции вещество попало на лицо. Ребенок попал в больницу с ожогами век и глазных яблок.

Ранее петербургская школьница прожгла себе руку дезодорантом ради тренда в Tik Tok.