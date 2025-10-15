На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Улан-Удэ семиклассница упала на спину, пытаясь снять трендовое видео

В Улан-Уде школьнице понадобилась помощь медиков после съемок трендового видео
true
true
true
close
Depositphotos

Школьница из Улан-Удэ попала в больницу с травмами после попытки повторить тренд из соцсетей. Об этом сообщает «Весь Улан-Уде».

Как рассказали очевидцы, вместе с подругами семиклассница пыталась снять травмоопасное видео. В рамках тренда три человека по очереди подпрыгивают, и, когда это делает средний, стоящие рядом ставят ему подножки.

Уфимская школьница упала на спину и ударилась головой. При этом на волосах у девушки была заколка-крабик, которая только усугубила ситуацию.

В результате пострадавшую направили в больницу. На данный момент семиклассницы ничто не угрожает.

До этого в Рязани 11-летний школьник едва не лишился зрения, повторяя тренд из TikTok. Он нашел видео, где люди смешивают бытовую химию с фольгой, но не учел, что опыт может быть опасен для здоровья.

Во время реакции вещество попало на лицо. Ребенок попал в больницу с ожогами век и глазных яблок.

Ранее петербургская школьница прожгла себе руку дезодорантом ради тренда в Tik Tok.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами