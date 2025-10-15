На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский школьник упал с шестого этажа и выжил

В Оренбурге подросток упал с шестого этажа на козырек и остался жив
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Оренбурге подросток упал с шестого этажа и выжил. Об этом сообщает «UTV | Оренбург» в Telegram-канале.

Инцидент произошел в доме №43/4 по Ноябрьской улице. Судя по кадрам опубликованного изданием видео падения, юноша приземлился на козырек входной группы организации, которая занимает помещение на первом этаже дома.

По информации очевидцев, пострадавший выжил. Комментариев по поводу случившегося от официальных ведомств не поступало.

До этого похожий случай произошел в подмосковных Люберцах. Ребенок чудом спасся, выпав из окна. При падении мальчик свалился в корзине для конционера.

Ранее в Уфе юношу разорвало надвое после падения из окна 25-го этажа, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами