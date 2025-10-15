Российский школьник упал с шестого этажа и выжил

В Оренбурге подросток упал с шестого этажа на козырек и остался жив

В Оренбурге подросток упал с шестого этажа и выжил. Об этом сообщает «UTV | Оренбург» в Telegram-канале.

Инцидент произошел в доме №43/4 по Ноябрьской улице. Судя по кадрам опубликованного изданием видео падения, юноша приземлился на козырек входной группы организации, которая занимает помещение на первом этаже дома.

По информации очевидцев, пострадавший выжил. Комментариев по поводу случившегося от официальных ведомств не поступало.

До этого похожий случай произошел в подмосковных Люберцах. Ребенок чудом спасся, выпав из окна. При падении мальчик свалился в корзине для конционера.

Ранее в Уфе юношу разорвало надвое после падения из окна 25-го этажа, и это попало на видео.