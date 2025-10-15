В Госдуме возразили мнению об отсутствии «радикальных изменений» в социалке

Заявления журналистов об отсутствии «радикальных и дорогих» изменений в социальной сфере в 2026 году некорректны – повышение МРОТ или индексация пенсий выше инфляции коснется многих россиян. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. Он возразил мнению, которое высказал журналист LIFE Александр Юнашев.

«Мы рассмотрели проект бюджета на следующий год и плановый период в части, за который мы отвечаем в комитете. Это три госпрограммы: социальная поддержка граждан, содействие занятости, доступная среда. Также рассмотрели бюджет Социального фонда — все социальные обязательства в полном объеме финансируются и имеют под собой весь необходимый финансовый ресурс. Индексируются все выплаты, которые в соответствии с законом должны индексироваться», — заявил Нилов.

Депутат отметил, что несмотря на трудности, заложенные в проекте бюджета на 2026 год, для россиян все же предусмотрена выгода.

«Индексируются пенсии не с 1 февраля, а с 1 января – это плюс. [Для бюджета] тоже дополнительные расходы, причем выше уровня инфляции. МРОТ повышается с более высокими темпами: на 20% увеличивается. Это затронет 4,5 млн граждан — тоже позитив. Прожиточный минимум индексируется по прогнозной инфляции, поэтому говорить о том, что ничего позитивного нет, я бы так не стал, это некорректно. Наоборот, я считаю, что в силу всех тех существующих обстоятельств, которые осложняют, найдены все необходимые ресурсы для того, чтобы все было в соответствии с принятыми ранее решениями и [социальное обеспечение было] подкреплено финансами», — считает парламентарий.

Кроме того, Нилов не исключил внеплановые повышения льгот правительством в 2026 году. По его словам, приоритетным направлением в социальной политике государства является поддержка военных.

«Не могу утверждать [о внеплановых повышениях льгот], информации нет, но если посмотрите предысторию последних лет, когда были разные ситуации в экономике, принимались отдельные решения и правительством, и указом президента. Все зависит от того, что будет происходить. В пенсионном законодательстве есть определенные полномочия у правительства с точки зрения решения вопросов индексации. В сентябре правовым актом правительство увеличило индекс должностных окладов для военнослужащих и, соответственно, военных пенсий. Меры социальной поддержки — приоритетные вопросы, поэтому [бюджет] будет оперативно корректироваться, дополняться [парламентом]», — сказал он.

До этого журналист издания LIFE Александр Юнашев в своем Telegram-канале заявил, что в преддверии избирательной кампании в Госдуму в 2026 году депутатам не получится «пообещать дополнительных мер поддержки» за счет бюджета. По его словам, «привычные способы» привлечения избирателей таким образом будут недоступны. Юнашев объяснил, что нынешний проект бюджета на следующий год не рассчитан на «раздувание» социальных льгот, но при этом предусматривает их сохранение.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в начале 2025 года был повышен до 22 440 рублей. В 2026 году этот показатель вырастет на 21% до 27 093 рублей. В начале 2022 года до начала спецоперации МРОТ составлял 13 890 рублей. Этот показатель определяет размер минимальной оплаты труда в России – работодатель не имеет права платить меньше. Также от МРОТ зависит величина пособий по беременности, родам и по уходу за ребенком. Показатель влияет в том числе и на выплату отпускных и страховые взносы.

Ранее депутаты разработали налоговые льготы для некоторых категорий россиян.