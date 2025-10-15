Пассажирка следовавшего из Екатеринбурга самолета начала рожать прямо на борту

Девушка едва не родила в самолете, следовавшем из Екатеринбурга в Самарканд

У девушки начались схватки в самолете, следовавшем из Екатеринбурга в Самарканд. Об этом сообщает Е1.

Во время полета, когда воздушное судно набрало высоту, 19-летняя девушка пожаловалась на плохое самочувствие.

«К счастью, на борту были медики – врач-невролог и фельдшер, они осмотрели девушку и установили, что у нее начались схватки», – сообщается в публикации.

Члены экипажа сделали из кресел подобие палаты и находились рядом с роженицей, чтобы оказывать необходимую помощь, оказавшиеся на борту врачи контролировали ее состояние. В этот момент одна из пассажирок держала на руках первого ребенка девушки.

Когда самолет приземлился, беременную передали медикам. По данным портала, она летела домой, в Таджикистан, чтобы родить на Родине.

До этого в Ташкенте женщина родила на станции метро. На одной из станций она рассказала правоохранителю о плохом самочувствии, тот передал информацию работникам. Они помогли младенцу появиться на свет.

