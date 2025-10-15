На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пассажирка следовавшего из Екатеринбурга самолета начала рожать прямо на борту

Девушка едва не родила в самолете, следовавшем из Екатеринбурга в Самарканд
true
true
true
close
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

У девушки начались схватки в самолете, следовавшем из Екатеринбурга в Самарканд. Об этом сообщает Е1.

Во время полета, когда воздушное судно набрало высоту, 19-летняя девушка пожаловалась на плохое самочувствие.

«К счастью, на борту были медики – врач-невролог и фельдшер, они осмотрели девушку и установили, что у нее начались схватки», – сообщается в публикации.

Члены экипажа сделали из кресел подобие палаты и находились рядом с роженицей, чтобы оказывать необходимую помощь, оказавшиеся на борту врачи контролировали ее состояние. В этот момент одна из пассажирок держала на руках первого ребенка девушки.

Когда самолет приземлился, беременную передали медикам. По данным портала, она летела домой, в Таджикистан, чтобы родить на Родине.

До этого в Ташкенте женщина родила на станции метро. На одной из станций она рассказала правоохранителю о плохом самочувствии, тот передал информацию работникам. Они помогли младенцу появиться на свет.

Ранее девятиклассница родила от мужа своей бабушки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами