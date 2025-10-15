В Тольятти мужчина избил подростка-велосипедиста, который случайно наехал на его дочь

В Тольятти мужчину заподозрили в избиении подростка-велосипедиста

В Тольятти на мужчину возбудили уголовное дело за избиение подростка-велосипедиста, наехавшего на его дочь. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Информация о случившемся появилась в социальных сетях. Предварительно, мужчина нанес несовершеннолетнему ребенку удары руками и ногами. Нападение произошло после того, как подросток, управляя велосипедом, случайно наехал на малолетнюю дочь нападавшего.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ — хулиганство, совершенное с применением насилия. В настоящее время следователи проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

