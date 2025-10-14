На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Калининградец распылил перцовку в секс-работницу, которая ему не понравилась

В Калининграде мужчина залил секс-работницу перцем после ссоры в сауне
true
true
true
close
Shutterstock/Motortion Films

Посетитель сауны в центре Калининграда залил перцем не впечатлившую его секс-работницу. Об этом стало известно «Клопс».

Ночью 11 октября калининградец отдыхал в сауне, куда вызвал секс-работницу. 39-летняя женщина исполнила свои обязанности, но не произвела впечатления на клиента.

Около 2:30 они повздорили, и мужчина достал перцовый баллончик, содержимое которого тут же распылил пострадавшей в лицо. Администратор заведения вызвала на место стражей порядка и скорую. Женщине, получившей химический ожог лица и глаз, оказали медицинскую помощь.

В УМВД по Калининградской области сообщили о проведении проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее мужчина оттаскал за волосы беременную женщину в центре Красноярска.

