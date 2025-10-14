На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
После поджога полицейской машины в российском регионе задержали 75-летнюю женщину

Пенсионерку из Сыктывкара заподозрили в теракте за поджог служебной машины
Telegram-канал «Новости Сыктывкара и Коми»

В Коми пожилую женщину заподозрили в поджоге полицейской машины. Фото с места событий опубликовал Telegram-канал «Новости Сыктывкара и Коми».

Инцидент произошел 13 октября возле отдела полиции в Эжвинском районе Сыктывкара. По словам свидетелей, 75-летняя местная жительница облила бензином автомобиль ППС и подожгла. Огонь оперативно потушили, обошлось без пострадавших.

По версии следствия, пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Сначала они убедили ее передать курьеру 1 млн рублей, а потом заставили поджечь патрульный автомобиль.

Предполагаемую поджигательницу задержали. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (Террористический акт).

Ранее в Подмосковье задержали пенсионеров за поджог пиротехники в банке.

