У российского школьника взорвался смартфон в кармане штанов

В Подмосковье у школьника в кармане штанов взорвался смартфон
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье 13-летний школьник пострадал от собственного смартфона — гаджет взорвался, когда лежал в кармане штанов мальчика. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале регионального минздрава «Разборчивым почерком».

Медики уточнили, что из-за взрыва штаны на мальчике моментально загорелись и оплавились.

«Оперативно прибывшая на место реанимационная бригада скорой помощи, учитывая большой объем повреждения и вторую степень ожога, ввела ребенку сильнодействующие анальгетики», — рассказали в ведомстве, добавив, что после этого мальчика госпитализировали
в Московский областной центр охраны материнства и детства.

Операция школьнику не потребовалась. Место ожогов охладили, наложили асептическую повязку, а также использовали средства для регенерации и защиты от инфекции.

Ранее школьница из Москвы получила ожоги после взрыва смартфона в кармане.

