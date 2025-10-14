В Ростовской области возбудили уголовное дело на бывшего главного инженера ФПК

Сотрудники ФСБ заподозрили бывшего главного инженера Северо-Кавказского филиала «Федеральной пассажирской компании» (структура АО «РЖД») в превышении должностных полномочий при приемке оборудования и строительно-монтажных работ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Ростовской области.

Следствие считает, что экс-чиновник утвердил акты выполненных работ по поставке некомплектного оборудования во время реконструкции зарядных колонок на станции «Адлер» Северо-Кавказской железной дороги — филиала «РЖД».

По данным ведомства, действия инженера нанесли компании ущерб на 17 795 001,12 рублей.

По факту злоупотребления полномочиями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ. Расследование продолжается.

До этого сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении группы чиновников Камчатского края. В ведомстве отметили, что в 2022 и 2023 годах один из подозреваемых, являясь сотрудником контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения, вместе с работником администрации поселения создали схему по незаконному отчуждению земель муниципалитета. В СК рассказали, что своими действиями чиновники нанесли ущерб бюджету РФ на сумму более 70 млн рублей.

Ранее суд снова продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области Гончарову.