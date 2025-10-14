Экс-судья Верховного суда Момотов пришел на заседание по своему делу

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ТАСС: бывший судья ВС РФ Момотов пришел на заседание по иску Генпрокуратуры
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший судья Верховного суда РФ Виктор Момотов пришел на заседание по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщает ТАСС.

«Как сообщает корреспондент ТАСС, во время зачитывания судьей содержания томов судебного дела, в зал вошел ответчик Виктор Момотов. Судебный процесс продолжается», — говорится в материале.

14 октября сообщалось, что экс-судья не явился на заседание по иску Генпрокуратуры. По словам его адвоката Никиты Филиппова, Момотов остается в больнице.

На прошлой неделе бывший судья не прибыл в Останкинский суд Москвы на заседание, в ходе которого рассматривается иск об изъятии его имущества. Сторона его защиты заявила, что он госпитализирован. На предыдущих двух судебных заседаниях Момотов присутствовал.

До этого ТАСС со ссылкой на материалы Останкинского суда писал, что Момотов был причастен к незаконному созданию сети отелей Marton без разрешительной документации и с множеством нарушений.

Ранее Момотов попросил о мировом соглашении по делу об изъятии его имущества.

