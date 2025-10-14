Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

SuperJob: выгодными месяцами для отпуска в 2026-м будут июль, апрель и октябрь

В следующем году июль, апрель и октябрь будут самыми выгодными месяцами для отпуска, а самыми невыгодными — январь и май. Об этом рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин в беседе с ТАСС.

«Самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль. Немного хуже будет апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. Самым невыгодным месяцем традиционно будет январь. Чуть лучше - май и февраль. Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой», — сказал он.

До этого министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что новогодние каникулы в этом году будут самыми продолжительными за много лет.

24 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил 31 декабря 2026 года выходным днем. В рамках изменений новогодние праздники в начале 2026 года продлятся 12 дней: 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, из-за чего их было решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно. Кроме того, выходным будет 31 декабря 2026 года.

Ранее в Госдуме рассказали россиянам, как устроить «мини-каникулы», не оформляя долгий отпуск.