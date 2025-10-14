На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач раскрыла главную опасность сладкой газировки

Врач Сережина: сладкая газировка может испортить желудок и привести к диабету
Shutterstock

В банке сладкой газировки объемом 0,33 литра содержится около 35 граммов сахара — это примерно 70% от суточной нормы, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения. Такая концентрация вызывает резкий выброс инсулина и создает серьезную нагрузку на поджелудочную железу, поэтому регулярное употребление таких напитков чревато ожирением и развитием сахарного диабета второго типа. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Кроме того, по ее словам, сладкая газировка оказывает негативное влияние на желудок, зубы и даже на костную ткань.

«Серьезную опасность представляет ортофосфорная кислота — компонент, входящий в состав многих сладких газировок. Она активно связывает кальций и выводит его из организма, что приводит к вымыванию кальция из костной ткани. У детей это может нарушать формирование костной системы, делать кости хрупкими и повышать риск переломов», — объяснила специалист.

Также опасен углекислый газ, делающий напитки шипучими и пенистыми. Он раздражает слизистую желудка, провоцирует воспалительные процессы, изжогу и ослабление кардиального клапана, добавила она.

Накануне стало известно, что Национальный родительский комитет отправил в Госдуму обращение с просьбой запретить продажу сладких газированных напитков несовершеннолетним. Глава организации Ирина Волынец пояснила, что такая продукция вредна для организма и может привести к возникновению тяжелых заболеваний.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» поддержал эту идею, отметив, что на подобные напитки нужно ввести акциз, а также печатать на бутылках «жуткие картинки» для антирекламы.

Ранее врач назвала продукты, мешающие похудеть.

