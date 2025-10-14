В России возбудили дело против бывших глав WorldSkills Russia за мошенничество

Бывших руководителей WorldSkills Russia Роберта Уразова и Динара Мухаметзянова обвинили в хищении части грантовых средств, выделенных агентству в 2022 году, на общую сумму более 1 млрд 75 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Уразов и Мухаметзянов обвиняются по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, обвиняемые присвоили 38 млн рублей, оформленных как премии сотрудникам, хотя фактически средства похитили. Кроме того, в рамках второго эпизода дела им вменяется хищение более 130 млн рублей, выделенных в рамках национального проекта «Демография».

В материалах дела содержится текст соглашения WorldSkills Russia с Минпросвещения о предоставлении гранта в форме субсидии на 1 млрд 75 млн рублей.

WorldSkills (в России известное как движение «Молодые профессионалы») является международной некоммерческой организацией, созданной в 1953 году, и работает в 80 странах. Движение направлено на повышение престижа рабочих профессий и стандартизации профессиональной подготовки. Россия стала 60-м членом WorldSkills International в 2012 году.

