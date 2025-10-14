На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичей предупредили о похолодании в середине этой недели

Алексей Филиппов/РИА «Новости»

На предстоящей неделе в Москве и Московской области ожидается похолодание. Наиболее низкой температура будет в среду, когда столбик термометра не поднимется выше +5°C. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью агентству «Интерфакс».

К концу рабочей недели, в пятницу и субботу, воздух прогреется до +11°C.

По словам Вильфанда, после прошлой недели с дневными температурами в районе +10...+14°C на этой неделе произошло резкое снижение температуры до нормальных значений.

«Температура воздуха сейчас практически соответствует норме, отклонение составляет всего 1 градус ниже. После очень теплой прошлой недели может показаться, что наступила зима. Но это обманчивое впечатление, сейчас мы наблюдаем нормальную погоду. Облачно, пасмурно», — отметил Вильфанд.

Из-за плотной облачности разница между ночными и дневными температурами будет незначительной, около 2°C. В течение недели ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом Вильфанд подчеркнул, что формирование устойчивого снежного покрова не прогнозируется.

«В среду ночью температура воздуха опустится до +2...+4°C, а днем не поднимется выше +3...+5°C. Это будет самый холодный день на текущей неделе, что обусловлено поступлением воздушных масс из Северной Атлантики», — пояснил метеоролог.

Он также добавил, что в течение дня местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ранее синоптик предупредила о погодной аномалии предстоящей зимой.

