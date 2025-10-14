Назначена дата рассмотрения жалобы Лебедева и Дудя по иску Мизулиной

Московский городской суд во вторник, 14 октября, намерен рассмотреть апелляции, поданные защитой дизайнера Артемия Лебедева и блогера Юрия Дудя (признанного иностранным агентом в РФ), на решение по иску главы «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Иск касался защиты чести, достоинства и деловой репутации, пишет РИА Новости.

Начало судебного заседания запланировано на 10:15 по московскому времени.

1 августа 2024 года Дудь опубликовал на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер подверг критике работу «Лиги безопасного интернета» и лично ее руководителя. В ответ на это Мизулина сообщила о намерении обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства в отношении Лебедева и Дудя, требуя компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей. Лебедев принес извинения Мизулиной, подчеркнув, что не имел намерений ее оскорбить, но намерен продолжать критику ее деятельности.

Предметом иска стали пять отдельных фрагментов из авторских роликов Лебедева и интервью Дудя, содержащих высказывания о Мизулиной. Представители ответчиков настаивали на отказе в удовлетворении исковых требований.

В середине мая Лефортовский суд Москвы признал не соответствующими действительности и порочащими честь и деловую репутацию Мизулиной и «Лиги безопасного интернета» сведения, распространяемые Лебедевым и Дудем в упомянутых видеофрагментах. Суд обязал удалить оспариваемые фразы из видеоматериалов. Помимо этого, с Лебедева в пользу Мизулиной было взыскано 300 тысяч рублей, а с Дудя – 200 тысяч рублей.

Ранее Мизулина сообщила, что закон о запрете поиска экстремистских материалов скорректируют.