Мать из Кемерово обвинила воспитателя училища в избиении сына-кадета

Жительница Кемерово рассказала об избиении ее сына-кадета в местном училище. Об этом сообщает «Инцидент Кемерово».

По словам женщины, применению физической силы предшествовал осмотр. После отбоя воспитатель пришел к молодым людям и стал искать запрещенные предметы, в том числе и смартфоны. Когда у подопечных таких вещей не оказалось, он якобы стал утверждать, что юноша прячет телефон.

После этого педагог якобы несколько раз ударил подопечного по голове и лицу, параллельно оскорбляя. В результате самочувствие курсанта ухудшилось, его тошнило и кружилась голова.

«Воспитатель несколько раз заходил к нему, оказывал давление и врал, что якобы сам пострадавший спровоцировал нападение», – сообщается в публикации.
Медицинскую помощь подростку оказали только утром.

Мать также заявила, что инцидент от родителей скрыли. Женщина обратилась в полицию, на данный момент специалисты проводят расследование. С заявлением к правоохранителям также обратился воспитатель.

Ранее в Петербурге суворовец потерял сознание на педсовете по его отчислению.

