В Грузии предотвратили создание базы ИГ для транзита боевиков

Сотрудники Службы государственной безопасности Грузии сообщили о задержании трех человек, которые, по данным следствия, готовили создание базы для участников террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на брифинг первого заместителя главы СГБ Лашу Маградзе.

По информации спецслужбы, участники группы планировали нелегально ввезти в страну влиятельных представителей ИГ и под их руководством сформировать плацдарм на территории Грузии. Предполагалось, что республика будет использоваться для прибытия единомышленников, организации логистических маршрутов и осуществления террористической деятельности в качестве транзитной территории.

Следственные действия продолжаются, СГБ Грузии уточняет детали возможных связей задержанных с международными террористическими структурами.

До этого полиция Бельгии задержала в Антверпене троих мужчин, которых подозревают в подготовке покушений на премьер-министра Барта де Вевера и некоторых других политиков.

Ранее вербовщика по делу о теракте против сотрудника Минобороны России внесли в список террористов.