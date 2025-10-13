В Чувашии возбудили дело против подозреваемого в поджоге подстанции

В Чувашии возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке поджога энергетической подстанции. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы МВД по Чувашии.

По информации ведомства, молодого человека подозревают в покушении на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (часть 3 статьи 30 и часть 2 статьи 167 УК РФ). Следствие установило, что в октябре 2025 года он предпринял попытку поджога подстанции в Чебоксарах.

Согласно предварительной версии следствия, противоправные действия подозреваемый мог совершить под воздействием лиц, связанных со спецслужбами Украины, которые, по данным полиции, склоняли его к преступлению мошенническим путем. Чебоксарца задержали сотрудники ФСБ в Ульяновске.

До этого сотрудники ФСБ задержали в Воронеже россиянина, собиравшего для военной разведки Украины данные о системе противовоздушной обороны (ПВО) и готовившего диверсию. По заданию куратора местный житель «извлек самодельное взрывное устройство для последующего совершения диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры.

Ранее в Севастополе арестовали подозреваемого в шпионаже для ВСУ.