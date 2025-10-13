На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Чувашии возбудили дело против подозреваемого в поджоге подстанции

МВД: молодого жителя Чувашии обвинили в попытке поджога энергетического объекта
true
true
true
close
ЦОС ФСБ РФ

В Чувашии возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке поджога энергетической подстанции. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы МВД по Чувашии.

По информации ведомства, молодого человека подозревают в покушении на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (часть 3 статьи 30 и часть 2 статьи 167 УК РФ). Следствие установило, что в октябре 2025 года он предпринял попытку поджога подстанции в Чебоксарах.

Согласно предварительной версии следствия, противоправные действия подозреваемый мог совершить под воздействием лиц, связанных со спецслужбами Украины, которые, по данным полиции, склоняли его к преступлению мошенническим путем. Чебоксарца задержали сотрудники ФСБ в Ульяновске.

До этого сотрудники ФСБ задержали в Воронеже россиянина, собиравшего для военной разведки Украины данные о системе противовоздушной обороны (ПВО) и готовившего диверсию. По заданию куратора местный житель «извлек самодельное взрывное устройство для последующего совершения диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры.

Ранее в Севастополе арестовали подозреваемого в шпионаже для ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами