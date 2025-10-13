На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы самые популярные направления для кинотуризма в России

В России самыми популярными местами для кинотуризма являются Москва и Крым
Depositphotos

Самыми популярными местами для кинотуризма в России оказались Москва, Санкт-Петербург и Крым. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса для путешествий «Туту».

Лидером кинотуризма стала Москва: 14% опрошенных назвали столицу в качестве предпочтительного направления. В городе проводятся экскурсии по местам съемок таких известных произведений, как «Москва слезам не верит», «Мастер и Маргарита», «Место встречи изменить нельзя», а также сериалов «Кухня» и «Универ».

Второе место занимает Санкт-Петербург (13%), привлекающий поклонников фильма «Брат», а также сериалов «Бандитский Петербург», «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей». На третьей позиции расположился Крым (11%), где можно увидеть места, запечатленные в «Кавказской пленнице» и других советских кинолентах.

Сочи (9%) посещают для знакомства с локациями, где снимали «Бриллиантовую руку» и «Чебурашку» (2023). В Ростов Великий (6%) едут ради комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Пермь (6%) интересна поклонникам сериала «Реальные пацаны», фильма «Сердце Пармы» и серии картин о приключениях школьника Ивана Семенова.

Аналитики сервиса Яндекс Путешествия до этого рассказали, что этой осенью наблюдается растущий интерес к формату деревенского отдыха: количество бронирований в частных домах и на фермах в сельской местности год к году вырос в 2 раза.

Наиболее востребованными среди регионов с развитым сельским туризмом оказались Москва, Московская и Тульская области. Далее с большим отрывом следуют Владимирская область, Тверская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Ранее стало известно, где россияне планируют провести длинные ноябрьские выходные.

