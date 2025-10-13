Прокуратура Москвы утвердила обвинение украинскому националисту Балинскому

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прокуратура: Балинскому предъявили обвинение в повреждении памятника и фейках
Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина Украины, 51-летнего Владислава Балинского. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 22 марта 2022 года Балинский через интернет разместил на странице в социальной сети публикацию с ложной информацией о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации.

Кроме того, в ночь на 7 сентября 2024 года Балинский вместе с сообщниками на территории мемориального комплекса «Крылья Победы» в Одессе повредил памятник с помощью лома. Он демонтировал барельефные изображения ордена Ленина, медали «Золотая Звезда» и облицовочные плиты, причинив ущерб историко-культурной ценности объекта.

С 22 по 28 сентября 2024 года Балинский и его сообщники вновь повредили элементы того же мемориала, включая барельефы медали «Золотая Звезда», ордена Ленина и облицовочные плиты.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения в общем порядке за отсутствием подсудимого, который находится в розыске. Балинскому предъявлены обвинения по пунктам «в», «д» части 2 статьи 207.3 и «а», «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ, а заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее подросток-неонацист сорвал Знамя Победы в Петербурге.

