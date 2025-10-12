На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Объявленный в розыск в Финляндии россиянин вышел на связь

Yle: россиянин, объявленный в розыск в Финляндии, отрицает обвинения
Michael Nitzschke/Global Look Press

Гражданин России Рамиль Хисматуллин, объявленный в розыск на территории Финляндии, ответил на обвинения в свой адрес. Его слова приводит Yle.

Мужчина заявил, что отрицает какие-либо обвинения в свой адрес.

«Когда я полностью поправлюсь, я лично приеду в Финляндию и привезу с собой свое заявление и все подтверждающие документы», — заявил Хисматуллин.

Он добавил, что даже не знал о том, что его объявили в розыск. По его словам, за все это время на его почтовый адрес в Финляндии не поступало никаких официальных запросов.

Россиянин рассказал, что планирует вернуться в Финляндию, чтобы урегулировать проблемы с законом. Свою пропажу мужчина связал с операцией, которую нужно было срочно сделать.

По данным журналистов, мужчина работал на руководящей должности в проекте АЭС в Пюхяйоки и был руководителем строительства компании Titan 2.

Хисматуллина подозревают в экономических преступлениях, включая тяжкое налоговое мошенничество и нарушение правил бухгалтерского учета. Сообщается, что мужчина, вместе с другими учредителями, владел компанией, которая не задекларировала доходы на сумму более €7,7 млн.

Ранее на Украине объявили в розыск руководящего раскопками в Керчи археолога.

