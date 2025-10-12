На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На месте схода оползня на парковку в Сочи образовался опасный обрыв

В Сочи у многоквартирного дома сошел оползень из-за стройки
В микрорайоне Бытха сошел оползень, сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

Жители многоквартирного дома №31 на Амбровой улице рассказали, что строительные работы на северном склоне вызвали оползневые процессы, которые угрожают безопасности здания.

В посте уточняется, что из-за схода грунта парковка просела вглубь на 3 м. На ее месте возник опасный обрыв. Жители не раз предупреждали о рисках строительства на сложном рельефе, но их слова проигнорировали. Они также заявили, что обращались в администрации района и города, но это не дало никаких результатов.

Прошлой осенью в Анапе коттеджный поселок оказался на краю обрыва из-за размытия грунта. От пропасти дома отделяли десять шагов. Очевидец обратил внимание, что никакой защитной стены для того, чтобы обезопасить поселок во время строительных работ, возведено не было. Жители пытались создать водоотводящие системы, но траншея так и осталась недоделанной.

Ранее в Мексике смыло здание.

