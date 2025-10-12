На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сочи толпа охранников насильно затолкала подростков в подсобку ТЦ

В Сочи охранники ТЦ затолкали подростков в подсобку
В Сочи охранники насильно затолкали подростков в подсобное помещение торгового центра. Видео опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».

В посте уточняется, что инцидент произошел 10 октября у магазина электроники на первом этаже ТЦ «Моремолл». Причины такого поведения охраны не уточняются.

В конце сентября в торговом центре «Олонхо» в Якутске заперли 25 человек. Это случилось, потому что охранник не убедился, что все посетители покинули здание. Вызволять людей пришлось спасателям. Они взломали дверь и всех выпустили.

Как выяснилось, ТЦ работал до 20:00. Однако в одном из его помещений была танцевальная секция для детей. Занятия там затянулись на час, поэтому дети и их родители задержались и оказались взаперти.

Прошлой весной в Хабаровске уснувшего в продуктовом магазине мужчину случайно заперли там на ночь. Когда у него не получилось открыть двери, он выбил стекло, чтобы выбраться.

Ранее полуголый мужчина ворвался с топором в торговый центр Тобольска.

