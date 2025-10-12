В Киеве неизвестные напали на представителя синагоги

В Киеве в районе Оболонь неизвестные молодые люди начали «демонстрировать нацистское приветствие» у синагоги, а затем залили из перцового баллончика представителя еврейской общины. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

В полиции Киева сообщили, что в настоящее время по указанному факту проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, а также его участников.

Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

6 октября в Пятигорске сотрудники ФСБ задержали россиянина, который планировал поджечь здание еврейской религиозной общины.

По данным ведомства, подозреваемый хотел совершить теракт с помощью бутылок с зажигательной смесью. У него изъяли ножи и средства связи с перепиской с зарубежным координатором. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.

Позже суд арестовал на два месяца задержанного по подозрению в подготовке теракта в синагоге.

Ранее на юге Англии неизвестные подожгли мечеть.