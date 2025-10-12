В РПЦ храмы назвали лечебницами от душевного недуга

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что переходя порог храма, верующий должен сознавать, что он пришел в лечебницу. Об этом пишет РИА Новости.

«Если есть возможность у верующего возможность пожертвовать — пожертвуй что-то. А нет возможности, никто тебе даже об этом не напомнит, потому что храм Божий — это есть лечебница, освобождающая нас от наших внутренних недугов. Поэтому храм действительно больница, а лекарством является наша молитва», — сказал глава Русской Православной Церкви после Великого освящения и Божественной литургии в новоосвященном храме Троицы Живоначальной в Ново-Егорье.

Патриарх Кирилл добавил, что определенным недугом страдает каждый.

До этого патриарх рассказал, что сейчас в России действует более 960 монастырей, из которых 463 мужских и 499 женских. На территории России расположено 584 обители, в том числе 282 мужские и 302 женские. Среди них — 37 ставропигиальных монастырей, где несут служение более 2 тыс. монахов и монахинь. За последний год в Церкви открыли три мужских и один женский монастырь.

Ранее патриарх Кирилл назвал храм «бензоколонкой» божественной энергии.