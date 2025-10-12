На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РПЦ храмы назвали лечебницами от душевного недуга

Патриарх Кирилл: приходя в храм, каждый должен сознавать, что пришел в лечебницу
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что переходя порог храма, верующий должен сознавать, что он пришел в лечебницу. Об этом пишет РИА Новости.

«Если есть возможность у верующего возможность пожертвовать — пожертвуй что-то. А нет возможности, никто тебе даже об этом не напомнит, потому что храм Божий — это есть лечебница, освобождающая нас от наших внутренних недугов. Поэтому храм действительно больница, а лекарством является наша молитва», — сказал глава Русской Православной Церкви после Великого освящения и Божественной литургии в новоосвященном храме Троицы Живоначальной в Ново-Егорье.

Патриарх Кирилл добавил, что определенным недугом страдает каждый.

До этого патриарх рассказал, что сейчас в России действует более 960 монастырей, из которых 463 мужских и 499 женских. На территории России расположено 584 обители, в том числе 282 мужские и 302 женские. Среди них — 37 ставропигиальных монастырей, где несут служение более 2 тыс. монахов и монахинь. За последний год в Церкви открыли три мужских и один женский монастырь.

Ранее патриарх Кирилл назвал храм «бензоколонкой» божественной энергии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами