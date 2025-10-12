На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Банки ужесточат требования к доходам при новой ставке по семейной ипотеке

«Этажи»: семейная ипотека под 12% может увеличить требования к доходам
true
true
true
close
Elizaveta Galitckaia/Shutterstock/FOTODOM

В случае введения дифференцированной ставки по семейной ипотеке требования банков к доходам заемщиков могут увеличиться в 1,3–1,7 раза. Такие данные представили «Известия» со ссылкой на экспертов федеральной компании «Этажи».

По оценке исполнительного директора компании Регины Дыдалиной, если для семей с одним ребенком установят ставку на уровне 12% до рождения второго, доступность льготного кредитования резко снизится. По ее подсчетам, при сроке кредита 10 лет требования к доходу вырастут почти на треть, а при ипотеке на 30 лет — более чем на 70%.

Эксперты компании рассчитали, как изменится минимальный необходимый доход при покупке однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м на первичном рынке с первоначальным взносом 20,1% и ставкой 12%. Так, в Москве заемщику потребуется зарабатывать не менее 133,1 тыс. рублей против нынешних 77,6 тыс. рублей при ставке 6%. В Санкт-Петербурге показатель вырастет с 51,7 тыс. рублей до 88,7 тыс. рублей, в Казани — с 51,3 тыс. рублей до 88 тыс. рублей, в Краснодаре — с 39,3 тыс. рублей до 67,4 тыс. рублей, в Омске — с 36,8 тыс. рублей до 63,2 тыс. рублей.

По данным экспертов, аналогичная динамика ожидается и в других крупных городах: в Челябинске — с 32,1 тыс. рублей до 55 тыс. рублей, в Новосибирске — с 37,9 тыс. рублей до 65 тыс. рублей, в Екатеринбурге — с 37,1 тыс. рублей до 63,7 тыс. рублей.

Дыдалина отметила, что при переходе на дифференцированную ставку многим семьям придется либо отложить покупку жилья до рождения второго ребенка, либо выбирать квартиру меньшей площади, чтобы не превышать допустимую долговую нагрузку.

Ранее в Госдуме предложили альтернативу ипотеке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами