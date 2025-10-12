Банки ужесточат требования к доходам при новой ставке по семейной ипотеке

В случае введения дифференцированной ставки по семейной ипотеке требования банков к доходам заемщиков могут увеличиться в 1,3–1,7 раза. Такие данные представили «Известия» со ссылкой на экспертов федеральной компании «Этажи».

По оценке исполнительного директора компании Регины Дыдалиной, если для семей с одним ребенком установят ставку на уровне 12% до рождения второго, доступность льготного кредитования резко снизится. По ее подсчетам, при сроке кредита 10 лет требования к доходу вырастут почти на треть, а при ипотеке на 30 лет — более чем на 70%.

Эксперты компании рассчитали, как изменится минимальный необходимый доход при покупке однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м на первичном рынке с первоначальным взносом 20,1% и ставкой 12%. Так, в Москве заемщику потребуется зарабатывать не менее 133,1 тыс. рублей против нынешних 77,6 тыс. рублей при ставке 6%. В Санкт-Петербурге показатель вырастет с 51,7 тыс. рублей до 88,7 тыс. рублей, в Казани — с 51,3 тыс. рублей до 88 тыс. рублей, в Краснодаре — с 39,3 тыс. рублей до 67,4 тыс. рублей, в Омске — с 36,8 тыс. рублей до 63,2 тыс. рублей.

По данным экспертов, аналогичная динамика ожидается и в других крупных городах: в Челябинске — с 32,1 тыс. рублей до 55 тыс. рублей, в Новосибирске — с 37,9 тыс. рублей до 65 тыс. рублей, в Екатеринбурге — с 37,1 тыс. рублей до 63,7 тыс. рублей.

Дыдалина отметила, что при переходе на дифференцированную ставку многим семьям придется либо отложить покупку жилья до рождения второго ребенка, либо выбирать квартиру меньшей площади, чтобы не превышать допустимую долговую нагрузку.

