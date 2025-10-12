На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МВД предупредило о новом вирусе из поддельных Telegram-каналов

МВД: вирус ClayRat ворует данные через фальшивые Telegram-каналы
true
true
true
close
Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOM

В России появилась новая версия вредоносного программного обеспечения ClayRat, которое активно распространяется через фальшивые Telegram-каналы и фишинговые сайты. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.

По данным специалистов, вирус маскируется под известные приложения — WhatsApp, Google Photos, TikTok и YouTube. После установки он получает доступ к SMS, журналам звонков, уведомлениям и системным данным, а в отдельных случаях — и к камере устройства.

Эксперты отметили, что ClayRat способен не только собирать информацию, но и самостоятельно распространяться. Вредоносное ПО автоматически рассылает ссылки всем контактам из адресной книги зараженного устройства, превращая его в новую точку заражения.

В МВД призвали граждан скачивать приложения исключительно из официальных источников и не переходить по подозрительным ссылкам, особенно из сообщений в мессенджерах и социальных сетях.

Ранее сообщалось, что мошенники начали выманивать данные россиян под предлогом замены домофона.

