МВД предупредило о новом вирусе из поддельных Telegram-каналов

В России появилась новая версия вредоносного программного обеспечения ClayRat, которое активно распространяется через фальшивые Telegram-каналы и фишинговые сайты. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.

По данным специалистов, вирус маскируется под известные приложения — WhatsApp, Google Photos, TikTok и YouTube. После установки он получает доступ к SMS, журналам звонков, уведомлениям и системным данным, а в отдельных случаях — и к камере устройства.

Эксперты отметили, что ClayRat способен не только собирать информацию, но и самостоятельно распространяться. Вредоносное ПО автоматически рассылает ссылки всем контактам из адресной книги зараженного устройства, превращая его в новую точку заражения.

В МВД призвали граждан скачивать приложения исключительно из официальных источников и не переходить по подозрительным ссылкам, особенно из сообщений в мессенджерах и социальных сетях.

