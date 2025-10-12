Следователи проверили возможные адреса пребывания Льва Ступникова в Омске

Бывший российский офицер Лев Ступников, объявленный в розыск за переход на сторону Украины, некоторое время мог проживать в Омске. Об этом сообщили РИА Новости источники в правоохранительных органах.

Следователи опросили жителей двух многоквартирных домов Центрального округа города, где, по данным ведомства, мог находиться перебежчик.

По информации источника, Ступников менял квартиры в двух разных пятиэтажках на одной улице. Старшая по дому подтвердила, что около 12–15 лет назад в одной из квартир жила семья военных, и недавно туда приходили следователи с вопросами о бывшем офицере, объяснив это «каким-то случаем в кадетском корпусе». Подробности не раскрывались.

Сосед по другой квартире рассказал, что сам Ступникова в глаза не видел, лишь слышал о нем и о том, что он то ли жил, то ли периодически приходил к семье, ранее проживавшей в квартире. По словам мужчины, правоохранители также интересовались бывшим военным, однако большинство нынешних жильцов о нем ничего не знают.

Сам Ступников в соцсетях признавался, что почти семь месяцев помогал ВСУ, передавая координаты российских позиций, по которым затем наносились ракетные удары, что могло привести к ликвидации более 200 российских солдат.

В сентябре Ступников был официально объявлен в розыск, информация подтверждена данными базы МВД РФ. Кроме того, по материалам судебных приставов, в отношении него в августе было возбуждено исполнительное производство: сумма задолженности составляет почти 107 тысяч рублей.

Ранее жена Ступникова развелась с ним.