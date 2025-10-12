На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Следователи проверили возможные адреса пребывания Льва Ступникова в Омске

РИА: в Омске опросили жителей двух домов, разыскивая перебежчика Ступникова
true
true
true
close
Соцсети

Бывший российский офицер Лев Ступников, объявленный в розыск за переход на сторону Украины, некоторое время мог проживать в Омске. Об этом сообщили РИА Новости источники в правоохранительных органах.

Следователи опросили жителей двух многоквартирных домов Центрального округа города, где, по данным ведомства, мог находиться перебежчик.

По информации источника, Ступников менял квартиры в двух разных пятиэтажках на одной улице. Старшая по дому подтвердила, что около 12–15 лет назад в одной из квартир жила семья военных, и недавно туда приходили следователи с вопросами о бывшем офицере, объяснив это «каким-то случаем в кадетском корпусе». Подробности не раскрывались.

Сосед по другой квартире рассказал, что сам Ступникова в глаза не видел, лишь слышал о нем и о том, что он то ли жил, то ли периодически приходил к семье, ранее проживавшей в квартире. По словам мужчины, правоохранители также интересовались бывшим военным, однако большинство нынешних жильцов о нем ничего не знают.

Сам Ступников в соцсетях признавался, что почти семь месяцев помогал ВСУ, передавая координаты российских позиций, по которым затем наносились ракетные удары, что могло привести к ликвидации более 200 российских солдат.

В сентябре Ступников был официально объявлен в розыск, информация подтверждена данными базы МВД РФ. Кроме того, по материалам судебных приставов, в отношении него в августе было возбуждено исполнительное производство: сумма задолженности составляет почти 107 тысяч рублей.

Ранее жена Ступникова развелась с ним.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами