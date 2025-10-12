На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожизненно осужденный попросил перевести его в другую колонию — поближе к родным

Осужденный за убийство четырех человек просил перевода в колонию ближе к родным
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Осужденный за убийство четырех человек Андрей Фролкин попросил перевести его в другую колонию — ближе к родным. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина был приговорен к пожизненному лишению свободы в 2006 году. Его признали виновным в убийстве четырех человек, в том числе 12-летнего мальчика. В 2025 году, находясь в колонии «Полярная сова», расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе, обратился к ФСИН с просьбой о переводе в колонию в Вологодской области. Свою просьбу он аргументировал тем, что его нынешнее расположение мешает реализовать его право на свидание с родственниками.

ФСИН отказалась переводить Фролкина, после чего тот обратился в суд. Однако там также подтвердили, что оснований для перевода убийцы в другую колонию нет.

Недавно выяснилось, что убийца Игорь Лендьел, отбывающий пожизненное заключение уже 31 год, пытается смягчить себе наказание через суд. Ему уже отказали в одной инстанции, однако он подал жалобу и обратился в Верховный суд. Он совершил три убийства с особой жестокостью, а также ограбил одну из жертв. Сначала его приговорили к смертной казни, но затем наказание заменили на пожизненное заключение.

Ранее зарубивший топором пять человек серийный убийца из Ижевска вышел на свободу.

