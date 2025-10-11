В Минобороны назвали количество сбитых за сутки беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 95 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России в Telegram-канале.

По данным российского оборонного ведомства, всего с начала спецоперации было уничтожено более 600 самолетов, порядка 280 вертолетов и свыше 89,5 тыс. беспилотников.

Кроме того, российская армия нанесла поражение более 600 зенитным ракетным комплексам украинской стороны и ликвидировала свыше 25 тыс. танков и боевых бронированных машин (ББМ).

В утренней сводке МО говорилось, что 42 из дронов сбили за ночь. Военные уничтожили 19 беспилотников на Волгоградской областью, 15 — над Ростовской областью. Три дрона было сбито над Ульяновской областью, по два — над Воронежской областью и Республикой Башкортостан, один — над Саратовской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.