В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за рекламу нелегальных турфирм

Член комитета по науке, образованию и культуре Совета Федераций Айрат Гибатдинов предложил ввести уголовную ответственность за повторное нарушение запрета рекламы нелегальных туристических фирм. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению сенатора, контроль и регулирование должны вестись на федеральном уровне и активно поддерживаться региональными властями и правоохранительными органами, включая блокировку сайтов.

В августе эксперт по туризму Валентина Любаева объяснила, как распознать недобросовестного туроператора или гида при покупке экскурсии. По ее словам, первое, на что стоит обратить внимание, — это стоимость услуги. Она не должна быть сильно ниже рынка. Также она посоветовала читать на отзывы о гиде или компании — организаторе экскурсии. Комментарии должны быть живыми и размещаться на известных площадках. Кроме того, добросовестный гид не будет требовать полную предоплату, заключила эксперт.

