В Одессе произошли перебои в работе интернета

В Одессе на фоне отключений электроэнергии произошли перебои в работе интернета
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

На фоне отключений электроэнергии в Одессе зафиксировано снижение уровня интернет-подключения. Об этом сообщается в Telegram-канале международной службы мониторинга интернета NetBlocks.

«Показатели демонстрируют значительное снижение интернет-соединения в Одессе на Украине», — сказано в сообщении службы.

11 октября Telegarm-канал SHOT сообщил, что Одесса осталась без электричества после массированной атаки российских «Гераней». По предварительным данным, повреждения получили местная электроподстанция и железнодорожный узел «Застава-1».

5 октября Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по энергетике Украины. Предварительно, были задействованы около 700 дронов, до 50 крылатых ракет и два «Кинжала». Удары были нанесены по объектам энергетики в Одессе, Львове, Ивано-Франковской, Сумской и Хмельницкой областях и Запорожье. Во Львове произошле около 25 взрывов, зафиксированы мощные пожары, часть города осталась без света.

Ранее в Днепропетровской области было повреждено промышленное предприятие.

