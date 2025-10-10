Ревнивый россиянин изрезал ножом сигналившего его супруге таксиста

В Волгоградской области мужчину с ножом задержали за нападение на таксиста

Мужчину из Волгоградской области подозревают в нападении на таксиста, клиенткой которого была его экс-супруга. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным следствия, спустя некоторое время после развода женщина взяла такси, чтобы приехать к бывшему мужу и забрать свои вещи. В этот момент экс-возлюбленный находился в состоянии алкогольного опьянения.

В какой-то момент водитель решил поторопить пассажирку, поэтому просигналил ей. Схватившись за нож, ревнивый бывший супруг бросился к машине и дважды ударил водителя в грудь и предплечье.

Таксисту удалось заблокировать дверь, после чего он уехал и обратился к медикам.

В отношении ревнивца возбудили уголовное дело, фигуранта задержали.

«В настоящее время с участием задержанного проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», – сообщается в публикации.

Следователи ходатайствуют о заключении мужчины под стражу.

Ранее в Ленобласти ревнивый мужчина кинул зажженную перчатку и спалил дом соперника.