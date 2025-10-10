Ревнивый россиянин изрезал ножом сигналившего его супруге таксиста

Мужчину из Волгоградской области подозревают в нападении на таксиста, клиенткой которого была его экс-супруга. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
По данным следствия, спустя некоторое время после развода женщина взяла такси, чтобы приехать к бывшему мужу и забрать свои вещи. В этот момент экс-возлюбленный находился в состоянии алкогольного опьянения.
В какой-то момент водитель решил поторопить пассажирку, поэтому просигналил ей. Схватившись за нож, ревнивый бывший супруг бросился к машине и дважды ударил водителя в грудь и предплечье.
Таксисту удалось заблокировать дверь, после чего он уехал и обратился к медикам.
В отношении ревнивца возбудили уголовное дело, фигуранта задержали.
«В настоящее время с участием задержанного проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», – сообщается в публикации.
Следователи ходатайствуют о заключении мужчины под стражу.
