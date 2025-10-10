В Нидерландах лидер правых приостановил предвыборную кампанию

Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдер временно прекратил все свои предвыборные мероприятия в связи с информацией о потенциальной угрозе его безопасности, пишет портал NU.nl.

В своём аккаунте в социальной сети X Вилдерс сообщил, что Национальный координатор по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности Нидерландов (NCTV) подтвердил его включение в список целей террористов, арестованных по подозрению в подготовке нападения на премьер-министра Бельгии. Несмотря на заверения NCTV об отсутствии новых угроз после задержания подозреваемых, Вилдерс принял решение приостановить публичные выступления до завершения расследования.

По информации портала NU.nl, Вилдерс планировал участвовать в дебатах с лидерами других партий, однако Организаторы предложили ему дистанционное участие, но Партия свободы сочла это неприемлемым.

Форт ван Остен, исполняющий обязанности министра юстиции Нидерландов, подчеркнул, что власти сделают все возможное для обеспечения безопасности политиков, заявив, что «политики не должны прекращать свою работу из-за угроз». Он дал поручение NCTV принять все необходимые меры для защиты Вилдерса.

