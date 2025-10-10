В Казани мужчина устроил стрельбу по незнакомцам в центре города

В Казани мужчину задержали за стрельбу по незнакомцам

Жителя Казани поймали после стрельбы по людям на улице. Об этом сообщает Kazanfirst со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Баумана. По данным издания, мужчина открыл стрельбу по двум людям, с которыми он не был знаком. В этот момент казанец находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Благодаря оперативным действиям полиции, злоумышленник был задержан в кратчайшие сроки. Им оказался 23-летний житель Казани», – сообщается в публикации.

У подозреваемого изъяли пистолет. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Петербурге мужчина устроил стрельбу из-за ошибочного перевода. Он отправил 130 тысяч рублей на неправильный номер и позвонил его владелице, попросив вернуть средства.

После отказа мужчина нашел адрес семьи и поехал на место, чтобы поговорить. Во время разборок с мужем женщины он выстрелил в оппонента на глазах у детей. Нападавшего задержали.

