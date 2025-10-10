В Кировоградской области Украины ввели графики аварийных отключений света

Графики аварийных отключений электроэнергии введены в Кировоградской области Украины из-за дефицита мощности в энергосистеме страны. Об этом сообщается на сайте энергокомпании «Кировоградоблэнерго».

«По распоряжению НЭК «Укрэнерго» 10 октября по всей Кировоградской области были введены в действие графики аварийных отключений», — отмечается в сообщении.

Причиной назван «аварийный дефицит мощности в энергосистеме».

Критическая ситуация с энергоснабжением сложилась на Украине после массированного удара Вооруженных сил РФ. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью.

В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты. Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины.

Минобороны РФ заявило, что удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», стал ответом на атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам России, когда 5 октября обстрелам со стороны украинской армии подверглась Белгородская область. Тогда в Белгородском районе региона из-за повреждения объектов энергетики без электричества остались около 40 тыс. человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Рады Безуглая предупредила украинцев «о долгой зиме в Киеве».