«Там тренируют мигрантов и террористов»: в Думе призвали ввести лицензии для ММА-клубов

Депутат Миронов предложил лицензировать бойцовские клубы
true
true
true
close
Andy Gin/Shutterstock/FOTODOM

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил «Газете.Ru», что будет добиваться введения закона об обязательном лицензировании ММА-клубов. По его словам, под вывеской таких организаций часто скрываются «подпольные клубы», где занимаются «бандиты».

«На последнем заседании Госдумы депутаты отклонили законопроект нашей фракции о введении обязательного лицензирования ММА-клубов. Мы считаем, что оно позволит установить дополнительный госконтроль за деятельностью бойцовских клубов, а делать это надо для защиты прав и интересов граждан нашей страны. ММА-клубы в России пользуются особой популярностью, государство и общественные организации регулируют этот вид спорта. Как известно, уровень российских бойцов выше, чем в других странах, но под вывеской ММА часто создаются подпольные клубы — полукриминальные и криминальные структуры, которые культивируют чуждые ценности. Это особая субкультура, которая противопоставляет себя закону, нормам, правопорядку. Там считается нормальным вызывающее поведение, демонстративное пренебрежение к традиционным российским ценностям. Культовыми фигурами часто являются бандиты и радикалы. Поведение носителей такой субкультуры противоречит устойчивым традициям любого цивилизованного народа, запрещающим группой нападать на одного, бить лежачего, наносить удары ногами по голове. А ведь именно такое поведение характерно для многих молодых людей, которые там занимаются», — сказал он.

Миронов отметил, что прекращение деятельности нелегальных ММА-клубов необходимо для защиты россиян, поскольку в них могут тренироваться в том числе и террористы.

«Хочу напомнить, что зачастую подпольные ММА-клубы создают нелегальные мигранты по этническому признаку с далеко идущими последствиями. За примером далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить, что террористов, устроивших бойню в «Крокусе», как раз тренировали в одной такой подпольной секции. Эта тенденция крайне опасна для общества, и в интересах российских граждан наша партия выступила с инициативой о лицензировании. При помощи такого механизма необходимо установить дополнительный госконтроль, чтобы клубы, где тренируется криминал и радикалы, прекратили свое существование. «Думское большинство» нас не поддержало, но мы убеждены в правильности инициативы, и будем добиваться принятия этого решения», — добавил он.

Ранее в Ленобласти задержали бойца ММА, избившего мужчину.

