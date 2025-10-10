На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семья воссоединилась с потерявшейся собакой спустя 10 лет

ABC News: семья из США нашла собаку спустя 10 лет после ее пропажи
true
true
true
close
Hammond Animal Control

Семья из Чикаго воссоединилась с потерявшейся собакой спустя 10 лет, пишет ABC News.

Помесь пуделя и каракуля по кличке Пит исчез в 2015 году, когда его хозяева переезжали на новое место жительства в Чикаго. После долгих поисков и лет ожидания хозяева смирилась с мыслью, что питомца, вероятно, приютили другие люди. Но глава семейства не переставал верить, что когда-нибудь они снова встретятся.

«Я говорил друзьям: «Если он жив, я уверен, что увижу его снова». Надо мной смеялись, но я чувствовал — мы встретимся», — рассказал мужчина.

В конце сентября 2025 года мужчине позвонили из компании, занимающейся регистрацией микрочипов для домашних животных, и сообщили, что Пита нашли в городе Хаммонд, штат Индиана — примерно в 40 километрах от Чикаго. Пса заметила полиция, блуждающего по улице, и доставила в местный приют, где по микрочипу быстро удалось установить владельца.

Уже на следующий день Эдмон отправился за cобакой.

«Мы просто смотрели друг на друга и сразу поняли — да, это он, и он меня помнит», — рассказал американец.

В честь возвращения питомца мужчина устроил целую вечеринку.

«Он будто и не исчезал. Мы просто продолжили с того места, где остановились», — прокомментировал хозяин.

Ранее в Китае толстая собака выжила в ДТП благодаря лишнему весу.

