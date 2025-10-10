На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожар в часовне под Пермью мог быть устроен по религиозным мотивам

Епархия: пожар в часовне под Пермью мог быть устроен по религиозным мотивам
true
true
true
close
МЧС РФ по Пермскому краю

Пожар, уничтоживший часовню Трифона Вятского под Пермью, был спровоцирован по религиозным мотивам. Об этом РИА Новости заявили в Пермской епархии.

ГУ МЧС по Пермскому краю ранее сообщило о возгорании часовни Трифона Вятского. Точная дата и время инцидента пока не установлены. Информация в ведомство поступила в четверг в 11:16 (9:16 мск). Прибывшие на место сотрудники обнаружили только остатки от сгоревшего здания. В социальных сетях местные жители сообщали о возможной связи инцидента с языческим ритуалом, так как крест с часовни был найден в реке.

«Крест вырван, икона украдена, ее местонахождение неизвестно. Судя по всему, преступление совершено на религиозной почве… Ожидаем выводов соответствующих органов. Вчера на место происшествия выезжали сотрудники МЧС и полиции, а также криминалисты, которые собрали необходимые материалы. Заявление в правоохранительные органы подано», — сообщила представитель епархии.

Она добавила, что рядом с местом, где располагалась часовня, находится навес. До пожара там висела икона, которая теперь исчезла. Вместо нее были обнаружены следы крови и перья птиц, что может указывать на проведение неких ритуалов, отметила представитель епархии.

По ее словам, ранее подобных инцидентов на территории епархии не происходило.

Ранее в Красноярске произошел пожар в районе бизнес-центра.

