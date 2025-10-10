Епархия: пожар в часовне под Пермью мог быть устроен по религиозным мотивам

Пожар, уничтоживший часовню Трифона Вятского под Пермью, был спровоцирован по религиозным мотивам. Об этом РИА Новости заявили в Пермской епархии.

ГУ МЧС по Пермскому краю ранее сообщило о возгорании часовни Трифона Вятского. Точная дата и время инцидента пока не установлены. Информация в ведомство поступила в четверг в 11:16 (9:16 мск). Прибывшие на место сотрудники обнаружили только остатки от сгоревшего здания. В социальных сетях местные жители сообщали о возможной связи инцидента с языческим ритуалом, так как крест с часовни был найден в реке.

«Крест вырван, икона украдена, ее местонахождение неизвестно. Судя по всему, преступление совершено на религиозной почве… Ожидаем выводов соответствующих органов. Вчера на место происшествия выезжали сотрудники МЧС и полиции, а также криминалисты, которые собрали необходимые материалы. Заявление в правоохранительные органы подано», — сообщила представитель епархии.

Она добавила, что рядом с местом, где располагалась часовня, находится навес. До пожара там висела икона, которая теперь исчезла. Вместо нее были обнаружены следы крови и перья птиц, что может указывать на проведение неких ритуалов, отметила представитель епархии.

По ее словам, ранее подобных инцидентов на территории епархии не происходило.

