«Пытается потрогать»: студенток московского вуза преследует неадекватный мужчина

К вузу в Москве отправят патрули из-за пристающего к студенткам мужчины

Неадекватный мужчина преследует студенток Финансового университета в Москве. Об этом в беседе с изданием «Подъем» заявила одна из третьекурсниц.

«Подходит к девушкам, трогает их за спину, талию, плечи или волосы, иногда что-то бормочет вроде: «Все хорошо, удачи на учебе, хорошего дня» — и быстро уходит, если начать кричать», — рассказала студентка.

По словам девушки, это продолжается уже минимум два года. Такой вывод девушка сделала исходя из того, что впервые столкнулась с ним сама два года назад.

Другая студентка рассказала, что также сталкивалась со странным прохожим. Он пытался потрогать ее за руки, плечи и волосы. Девушка рассказала, что стала прятать волосы под капюшон, надевать платок или шапку, а при контакте с незнакомцем — убегать.

В пресс-службе вуза изданию заявили, что учреждение уже обратилось за помощью в полицию.

«Правоохранительные органы держат ситуацию на контроле, руководство вуза в курсе ситуации», — заявил представитель университета.

Ранее в Москве росгвардейцы задержали 25-летнего преследователя студентки столичного вуза.