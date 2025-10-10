На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Париже адвокат осквернила Могилу Неизвестного Солдата и укусила полицейского
Sarah Meyssonnier/Reuters

В Париже адвокат была задержана после того, как осквернила Могилу Неизвестного Солдата в центре города и укусила полицейского при задержании. Как сообщает издание Paris Match, женщина находилась под воздействием наркотиков и была помещена в психиатрическое отделение полиции.

«Адвокат была задержана после осквернения Могилы Неизвестного Солдата. Юрист срывала цветы, установленные на могиле, после чего оказала сопротивление, укусив полицейского», — сообщает издание.

Инцидент произошел в четверг днем, когда женщина подошла к мемориалу, расположенному под Триумфальной аркой, и начала срывать венки.

Патрульные заметили это и попытались задержать ее, но она попыталась скрыться на автомобиле. По информации Paris Match, адвокат несколько раз пыталась наехать на медленной скорости на полицейского, преграждавшего ей путь, чтобы запугать его. В итоге ее вытащили из машины. При задержании она укусила одного из полицейских за запястье и оскорбляла их. Тест на наркотики оказался положительным.

Согласно информации издания, задержанной оказалась 51-летняя адвокат по уголовным делам, состоящая в адвокатской коллегии города Мо, пригорода Парижа. Сообщается, что женщину доставили в психиатрическое отделение при полицейском управлении для оценки ее психического состояния. Прокуратура Парижа поручила полиции позднее взять ее под стражу за ряд правонарушений.

Ранее в Херсонской области осквернили памятник Неизвестному солдату.

