Директора челябинского парка обвинили в растрате 86 млн рублей

Следственный комитет Челябинской области арестовал директора парка культуры и отдыха имени Гагарина Жазита Нургазинова за злоупотребление должностными полномочиями на сумму более 86 млн рублей. Об этом следственное управление СКРФ по региону, передает ТАСС.

В период с января 2023 года по июнь 2024 года чиновник заключил договор о поставке аттракционов на сумму более 86 млн рублей из средств субсидии, выделенной администрацией на благоустройство парка. При этом он знал, что в 2024 году планировался демонтаж аттракционов из парка. Таким образом, бюджету города был причинен ущерб.

Суд избрал Нургазинову меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 декабря 2025 года.

До этого министр транспорта Челябинской области Нечаев признал вину по делу о растрате.

В феврале Мещанский суд Москвы арестовал Нечаева, его предшественника Дмитрия Микулика, директора ООО «Технопарк» Александра Зырянова и предпринимателя Константина Зарипова по делу о хищении бюджетных средств. По данным следствия, в период с 2015 по 2019 год при выполнении госконтрактов с участием компаний АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан» были похищены бюджетные средства. В результате сумма ущерба могла составить около 2,96 млрд рублей.

Ранее вступил в силу приговор суда по делу о растрате 272 млн рублей бюджетных средств.