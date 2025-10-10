На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка пожаловалась на обвинения в совращении мужчин в корейском роддоме

Shot: в роддоме Южной Кореи гражданку РФ обвинили в совращении мужчин
true
true
true
close
Shutterstock

Россиянка заявила, что в одном из роддомов Южной Кореи ее обвинили в совращении мужчин. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

25-летняя девушка из Краснодарского края решила рожать в родном городе мужа-корейца, Кунсане. Беременная расположилась в палате, за которую пара заплатила более 200 тысяч рублей.

На следующий день после родов, когда россиянка передвигалась с капельницей и катетером по коридору, местные врачи попросили ее сменить одежду. Причиной стало то, что девушка якобы может смущать мужчин, пришедших навестить жен.

Позже, после кормления ребенка, она услышала, как персонаж называет ее «производителем российского молока». Предположительно, они подумали, что пациентка не знает корейского.

«Терпение лопнуло после визита буфетчицы, которая принесла на полдник хурму и молоко – опасное сочетание для кормящих мам», – сообщается в публикации.

После этого супруги покинули палату. В медучреждении им принесли извинения, но всю сумму, которую к тому моменту отдали супруги, не вернули.

Ранее в Нижегородской области у младенца остановилось сердце после прививки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами