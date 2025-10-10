Россиянка пожаловалась на обвинения в совращении мужчин в корейском роддоме

Россиянка заявила, что в одном из роддомов Южной Кореи ее обвинили в совращении мужчин. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

25-летняя девушка из Краснодарского края решила рожать в родном городе мужа-корейца, Кунсане. Беременная расположилась в палате, за которую пара заплатила более 200 тысяч рублей.

На следующий день после родов, когда россиянка передвигалась с капельницей и катетером по коридору, местные врачи попросили ее сменить одежду. Причиной стало то, что девушка якобы может смущать мужчин, пришедших навестить жен.

Позже, после кормления ребенка, она услышала, как персонаж называет ее «производителем российского молока». Предположительно, они подумали, что пациентка не знает корейского.

«Терпение лопнуло после визита буфетчицы, которая принесла на полдник хурму и молоко – опасное сочетание для кормящих мам», – сообщается в публикации.

После этого супруги покинули палату. В медучреждении им принесли извинения, но всю сумму, которую к тому моменту отдали супруги, не вернули.

