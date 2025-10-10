На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский подросток вспыхнул во время приготовления шашлыков с друзьями

В Нижегородской области подросток вспыхнул во время приготовления шашлыков
true
true
true
close
МЧС России

В Нижегородской области 15-летний подросток вспыхнул и получил ожоги, когда готовил шашлыки с друзьями. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел во время приготовления шашлыка группой подростков в селе Ичалки. Для розжига они решили использовать бензин, и один из юношей плеснул горючую жидкость из канистры на уже разожженные угли.

Пары бензина мгновенно воспламенились, в результате чего на теле несовершеннолетнего загорелась одежда. Хотя подросткам удалось потушить пламя самостоятельно, пострадавший получил ожоги. Подробной информации о его состоянии не поступало.

До этого в Башкирии юноша получил тяжелые ожоги, пытаясь затопить печь в бане с помощью бензина. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако от госпитализации он отказался.

Ранее в Ростовской области подростки играли с зажигалкой и сожгли дом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами