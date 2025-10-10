Российский подросток вспыхнул во время приготовления шашлыков с друзьями

В Нижегородской области подросток вспыхнул во время приготовления шашлыков

В Нижегородской области 15-летний подросток вспыхнул и получил ожоги, когда готовил шашлыки с друзьями. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел во время приготовления шашлыка группой подростков в селе Ичалки. Для розжига они решили использовать бензин, и один из юношей плеснул горючую жидкость из канистры на уже разожженные угли.

Пары бензина мгновенно воспламенились, в результате чего на теле несовершеннолетнего загорелась одежда. Хотя подросткам удалось потушить пламя самостоятельно, пострадавший получил ожоги. Подробной информации о его состоянии не поступало.

До этого в Башкирии юноша получил тяжелые ожоги, пытаясь затопить печь в бане с помощью бензина. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако от госпитализации он отказался.

Ранее в Ростовской области подростки играли с зажигалкой и сожгли дом.