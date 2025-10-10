Экстрадированные из Черногории Маркус и Ушкалов получили 3,5 года колонии

Советский районный суд Брянска вынес приговор экстрадированным из Черногории Андрею Маркусу и Алексею Ушкалов. Информация об этом опубликована на сайте Генеральной прокуратуры.

Они признаны виновными в даче взяток должностным лицам лицам через посредника. Преступления совершались группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере. Каждому из виновных назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 4 млн рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.

Следствие установило, что в течение полутора лет, с сентября 2021 по декабрь 2022 года, Маркус и Ушкалов занимали руководящие посты в одной из коммерческих организаций и систематически подкупали представителей региональных учреждений здравоохранения. Их целью было заключение с фирмой договоров поставок лекарственных препаратов и беспрепятственная оплата контрактов. Общая сумма незаконных вознаграждений превысила 4,6 млн рублей.

В документе отмечается, что Маркус и Ушкалов скрылись от правоохранительных органов и в декабре 2023 года объявлены в международный розыск. После установления их местонахождения, они по требованию Генпрокуратуры России в августе 2024 года были экстрадированы в Россию для уголовного преследования.

