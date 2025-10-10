На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Треть россиян стали проводить в соцсетях меньше времени

«КП»: 30% стали проводить в соцсетях меньше времени
Mitriakova Valeriia/Shutterstock/FOTODOM/Freepik

Почти треть (30%) россиян стали проводить меньше времени в социальных сетях, чем пару лет назад. Это показал опрос kp.ru, проведенный на фоне исследования аналитиков журнала Financial Times о том, что молодежь стала меньше увлекаться соцсетями. В опросе приняли участие 3,5 тыс. человек.

Среди причин таких изменений респонденты назвали то, что им «надоели» соцсети, у некоторых «поменялись интересы» или «стало больше работы». Некоторые признались, что перешли из традиционных социальных сетей в мессенджеры, где можно общаться со знакомыми и узнавать последние новости.

45% опрошенных ответили, что проводят в соцсетях даже больше времени, чем два-три года назад. 25% не заметили изменений.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов до этого предложил начать регулировать использование социальных сетей детьми. По его словам, эта проблема требует комплексного подхода со стороны школы, родителей и государства. Он отметил, что подростков хотя бы стоит ограничить во времени, которое они проводят в интернете.

Ранее в Дании предложили запретить соцсети для детей до 15 лет.

