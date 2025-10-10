На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ноябре россиянам проведут перерасчет пенсий

Депутат Гаврилов: в ноябре некоторых россиян ожидает перерасчет пенсий
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

В ноябре некоторых россиян ожидает перерасчет пенсий. По его результатам средняя сумма прибавки к обычным выплатам составит от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, напомнил в беседе с RT председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

Депутат напомнил, что представителям некоторых сфер перерасчет проводят каждый квартал с февраля по ноябрь – это касается членов лётных экипажей и работников угольной промышленности.

«Доплата зависит от степени вредности и продолжительности специального стажа. Минимальный стаж для мужчин составляет 25 лет, для женщин — 20 лет. За каждый год сверх нормы начисляется 1% от среднемесячного заработка, но не более 75–85% от прежнего оклада», — пояснил парламентарий.

Работники этих направлений в ноябре повысят свои выплаты на 2-5% с учетом коэффициента инфляции, составляющего 1,076. Производиться вся процедура на основе информации в ЕИС и трудовой книжки – писать заявления и предоставлять какие-то дополнительные документы не нужно, объяснил Гаврилов. В среднем, по его словам, выплаты возрастут на 1,5-3 тыс. рублей.

Исследователи до этого выяснили, что россияне в среднем считают достойным уровень пенсионного дохода 49,8 тыс. рублей в месяц. Ответы отличаются в зависимости от возрастной группы опрашиваемых. Так, граждане старше 45 лет считают достойной сумму около 50,8 тыс. рублей, молодые люди до 35 лет — 48,3 тыс., а участники опроса от 35 до 45 лет — 51,5 тысячи.

Ранее в России зафиксировали минимальное за 17 лет соотношение пенсий к зарплатам.

